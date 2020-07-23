«Клубы уже оповестили игроков и тренеров». Названа дата возобновления КПЛ-2020

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«В Минздраве планируют одобрить возобновление КПЛ с 3 августа. Клубы уже оповестили игроков и тренеров по поводу предстоящих игр в чемпионате», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля Казахстанская федерация футбола (КФФ) сообщила, что договорилась с Минспорта о проведении матчей КПЛ в одной локации, но решение примет госкомиссия. Спустя два дня Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) объявила о выборе городов Алматы и Талгар для проведения игр.

Четвертый тур КПЛ мог пройти 24 июля, если бы это разрешила госкомиссия по противодействию распространению коронавируса.

В марте в КПЛ успели провести два полных тура, а третий состоялся 1 июля. Спустя два дня турнир был приостановлен во второй раз — это связано с введением карантина до 2 августа из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.