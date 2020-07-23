Новичок ла лиги «Кадис» подписал Негредо

Соглашение с 34-летним испанцем рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год. «Кадис» в сезоне-2020/21 сыграет в ла лиге.

Предыдущим клубом Негредо был «Аль-Наср», за который он выступал с 2018 года. Также форвард играл за «Реал», «Валенсию», «Севилью», «Манчестер Сити», «Мидлсбро» и «Бешикташ». В составе сборной Испании Негредо стал чемпионом Европы-2012.