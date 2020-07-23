Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо». Он 12 лет тренировал «Шахтер»
Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо», сообщает
Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо», сообщает
В заявлении на официальном сайте киевлян говорится, что контракт с 74-летним румынским специалистом заключен на два года с возможностью продления еще на один год.
— Мирча Луческу — один из лучших тренеров в мире, — цитирует
Луческу известен по работе в другом украинском клубе, донецком «Шахтере», который возглавлял с 2004 по 2016 год.