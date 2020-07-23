Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо». Он 12 лет тренировал «Шахтер»

Источник: РИА "Новости"

В заявлении на официальном сайте киевлян говорится, что контракт с 74-летним румынским специалистом заключен на два года с возможностью продления еще на один год.

— Мирча Луческу — один из лучших тренеров в мире, — цитирует пресс-служба «Динамо» президента клуба Игоря Суркиса. — Надеюсь, что благодаря нему возродятся победные традиции «Динамо», он завоюет с командой много трофеев, а фанаты будут ценить его за результаты. Желаю ему удачи! Буду помогать ему всем, чем смогу.

Луческу известен по работе в другом украинском клубе, донецком «Шахтере», который возглавлял с 2004 по 2016 год.