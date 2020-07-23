Фанаты киевского «Динамо» жестко раскритиковали назначение Луческу
Фанаты киевского «Динамо» эмоционально отреагировали на назначение румына Мирчи Луческу новым главным тренером клуба и призвали уволиться работников команды.
Фанаты киевского «Динамо» эмоционально отреагировали на назначение румына Мирчи Луческу новым главным тренером клуба и призвали уволиться работников команды.
С 2004 по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого «Шахтера», который является одним из главных соперников киевского «Динамо». Также румынский специалист с 2016 по 2017 год возглавлял петербургский «Зенит».
«Мы до последнего верили, что это
Также фанаты отметили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».
«На данный момент мы обращаемся ко всем работникам “Динамо”, в которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации — написать заявление на увольнение», — добавляется в заявлении.