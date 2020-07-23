Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
22.07
Сампдория
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
22.07
Интер
Фиорентина
00
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты киевского «Динамо» жестко раскритиковали назначение Луческу

Фанаты киевского «Динамо» эмоционально отреагировали на назначение румына Мирчи Луческу новым главным тренером клуба и призвали уволиться работников команды.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

С 2004 по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого «Шахтера», который является одним из главных соперников киевского «Динамо». Также румынский специалист с 2016 по 2017 год возглавлял петербургский «Зенит».

«Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес “Динамо” — это плевок в глаза всем болельщикам “Динамо”. Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой». — говорится в заявлении, опубликованном в телеграмм-канале «WBC Ультрас Динамо».

Также фанаты отметили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».

«На данный момент мы обращаемся ко всем работникам “Динамо”, в которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации — написать заявление на увольнение», — добавляется в заявлении.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Богиня Копакабаны делает с мячом такое, что вам и не снилось
Леонид Федун рассказал о целях «Спартака» на следующий сезон
Овечкин и Панарин: кто из них круче? В Америке не смогли выбрать
Луческу возглавил киевское «Динамо».
Альварес и Головкин договорились о третьем бое
Муза Большунова: девушка лучшего лыжника на планете (фото)
Бывший тренер «Спартака» возглавил «Вильярреал»
Московский топ-клуб РПЛ готов выделить «Химкам» 250 млн рублей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь