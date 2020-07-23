Фанаты киевского «Динамо» жестко раскритиковали назначение Луческу

Источник: Спорт РИА Новости

С 2004 по 2016 год Луческу был главным тренером донецкого «Шахтера», который является одним из главных соперников киевского «Динамо». Также румынский специалист с 2016 по 2017 год возглавлял петербургский «Зенит».

«Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес “Динамо” — это плевок в глаза всем болельщикам “Динамо”. Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой». — говорится в заявлении, опубликованном в телеграмм-канале «WBC Ультрас Динамо».

Также фанаты отметили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».