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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Блохин: Назначение Луческу в киевское «Динамо» — плевок мне в душу

Бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

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Источник: AFP 2020

«Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу.

Как динамовское сообщество к этому относится? Вы слышали — это плевок. Человек, который работал в «Шахтёре» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что — ну как? Вы же читали, наверное, всё это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Это плевок в душу. Я не забуду, что он говорил о традициях «Динамо», Лобановского и всё остальное.

Динамо (Киев)

Я ни при каких условиях не буду болеть за «Динамо» Луческу. Я же ещё раз говорю — это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через «Динамо», это плевок, просто плевок. Мне плевать, если даже он улучшит результаты. Дай бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю. Ещё раз говорю: кто угодно — только не он. Честно говоря, переживаю очень сильно за «Динамо». Но что произошло — это плевок, просто плевок. Кто угодно — только не Луческу. Были же разные кандидатуры. Но только не Луческу. Для меня это табу, — приводит слова Блохина сайт «Динамо» Киев от Шурика.

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