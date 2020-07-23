Блохин: Назначение Луческу в киевское «Динамо» — плевок мне в душу

«Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про «Динамо», про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу. Как динамовское сообщество к этому относится? Вы слышали — это плевок. Человек, который работал в «Шахтёре» 12 лет, наговорил столько про «Динамо», что — ну как? Вы же читали, наверное, всё это? Что он сделал в сборной Турции, «Зените»? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с «Динамо»? Это плевок в душу. Я не забуду, что он говорил о традициях «Динамо», Лобановского и всё остальное.

Я ни при каких условиях не буду болеть за «Динамо» Луческу. Я же ещё раз говорю — это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через «Динамо», это плевок, просто плевок. Мне плевать, если даже он улучшит результаты. Дай бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю. Ещё раз говорю: кто угодно — только не он. Честно говоря, переживаю очень сильно за «Динамо». Но что произошло — это плевок, просто плевок. Кто угодно — только не Луческу. Были же разные кандидатуры. Но только не Луческу. Для меня это табу, — приводит слова Блохина сайт «Динамо» Киев от Шурика.