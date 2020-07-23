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23 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист забил гол с центра поля в чемпионате Финляндии

25-летний воспитанник казахстанец Жан Булаткулов забил гол с центра поля, выступая в третьей лиге Финляндии, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Булаткулов в составе клуба Edustus отличился на восьмой минуте, открыв счет в матче против PeKa. Его команда эту встречу проиграла со счетом 2:5.

«25-летний воспитанник ФШМ Жан Булаткулов в Казахстане успел поиграть за “Ак Булак”, “Экибастуз” и “Лашын”. Но, так и не пробившись в КПЛ, уехал искать счастья в Финляндию. Уже третий год он играет в местной третьей лиге, имеет предложение от клуба второго дивизиона», — написал Кожахмет.

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Казахстанский футболист забил гол с центра поля в чемпионате Финляндии
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