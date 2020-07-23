Казахстанский футболист забил гол с центра поля в чемпионате Финляндии

Булаткулов в составе клуба Edustus отличился на восьмой минуте, открыв счет в матче против PeKa. Его команда эту встречу проиграла со счетом 2:5.

«25-летний воспитанник ФШМ Жан Булаткулов в Казахстане успел поиграть за “Ак Булак”, “Экибастуз” и “Лашын”. Но, так и не пробившись в КПЛ, уехал искать счастья в Финляндию. Уже третий год он играет в местной третьей лиге, имеет предложение от клуба второго дивизиона», — написал Кожахмет.