«Лацио» гарантировал участие в Лиге чемпионов, победив «Кальяри»
ТАСС, 24 июля. «Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
ТАСС, 24 июля. «Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей
«Лацио» впервые за пять матчей одержал победу. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 72 очка. «Лацио» обеспечил себе четвертое место, став недосягаемым для идущей на пятом месте «Ромы» (61 очко). Четвертое место дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Серия «Кальяри» без побед составляет семь игр (четыре ничьи, три поражения). Команда идет на 13-й строчке, имея в активе 42 очка.
В следующем туре «Лацио» 26 июля в гостях сыграет с «Вероной». «Кальяри» в этот же день примет «Удинезе».
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.