«Лацио» гарантировал участие в Лиге чемпионов, победив «Кальяри»

Источник: AP 2020

В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей Милинкович-Савич (47-я минута) и Чиро Иммобиле (60). У проигравших отличился Джованни Симеоне (45).

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Итальянская Серия А Все о турнире

«Лацио» впервые за пять матчей одержал победу. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 72 очка. «Лацио» обеспечил себе четвертое место, став недосягаемым для идущей на пятом месте «Ромы» (61 очко). Четвертое место дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Лацио (Рим) Все о команде

Серия «Кальяри» без побед составляет семь игр (четыре ничьи, три поражения). Команда идет на 13-й строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре «Лацио» 26 июля в гостях сыграет с «Вероной». «Кальяри» в этот же день примет «Удинезе».

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