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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата старта европейского футбольного чемпионата с участием казахстанцев

Чемпионат Словакии, где в составе «Нитры» в предыдущем сезоне был заявлен казахстанец Мидат Галбаев, стартует 8 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz. Розыгрыш предыдущего сезона завершился 11 июля.

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«Нитра» заняла последнее, 12-е место по итогам сезона и по сумме стыковых матчей против «Дубницы» сохранила прописку в элите (0:0 в гостях и 3:0 на своем поле).

Отметим, что Галбаев, начиная с августа прошлого года, провел в составе своего клуба один неполный матч. На его счету 27 минут в игре против «Спартака» из Трнавы (0:2) в рамках третьего тура.

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При этом в клубе за сезон сменилось пять наставников, и ни у кого из них он не получил шанс проявить себя.

Еще один уроженец Казахстана Юрий Медведев, который является гражданином Чехии и кандидатом в национальную команду Казахстана, в минувшем сезоне оформил золотой дубль, став в составе «Слована» чемпионом Словакии и обладателем национального Кубка. Также Медведев по итогам сезона попал в символическую сборную чемпионата.

Кроме того, экс-наставник национальной и молодежной сборной Казахстана, а также клубов КПЛ Бернд Шторк, возглавивший в мае ДАК, стал бронзовым призером чемпионата Словакии.

Напомним, 23-летний Галбаев летом прошлого года стал игроком «Нитры» из одноименного города. Казахстанский футболист до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанс дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.

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