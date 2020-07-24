Стала известна дата старта европейского футбольного чемпионата с участием казахстанцев

«Нитра» заняла последнее, 12-е место по итогам сезона и по сумме стыковых матчей против «Дубницы» сохранила прописку в элите (0:0 в гостях и 3:0 на своем поле).
Отметим, что Галбаев, начиная с августа прошлого года, провел в составе своего клуба один неполный матч. На его счету 27 минут в игре против «Спартака» из Трнавы (0:2) в рамках третьего тура.
При этом в клубе за сезон сменилось пять наставников, и ни у кого из них он не получил шанс проявить себя.
Еще один уроженец Казахстана Юрий Медведев, который является гражданином Чехии и кандидатом в национальную команду Казахстана, в минувшем сезоне оформил золотой дубль, став в составе «Слована» чемпионом Словакии и обладателем национального Кубка. Также Медведев по итогам сезона попал в символическую сборную чемпионата.
Кроме того, экс-наставник национальной и молодежной сборной Казахстана, а также клубов КПЛ Бернд Шторк, возглавивший в мае ДАК, стал бронзовым призером чемпионата Словакии.
Напомним, 23-летний Галбаев летом прошлого года стал игроком «Нитры» из одноименного города. Казахстанский футболист до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанс дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.