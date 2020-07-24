Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Кубок России
25.07
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Дом игрока «Ливерпуля» Фабиньо ограбили, пока он отмечал чемпионство с командой

Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо подвергся ограблению в то время, когда игрок отмечал с командой завоевание трофея английской Премьер-лиги, утверждает Liverpool Echo.

Наверх
Источник: AP 2020

Дом Фабиньо, как сообщается, был ограблен в ночь после победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге, то есть после игры 37-го тура с «Челси» (5:3), по окончании которой и проходили праздничные церемонии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предполагается, что дом бразильского полузащитника стал мишенью воров, когда никого не было дома, и, как считается, взлом произошёл между 15:00 в среду днём и 04:00 утра в четверг. Считается, что воры проникли в его дом, пока сам игрок был на «Энфилде», празднуя победу «Ливерпуля».

Английская Премьер-Лига

По сообщениям полиции, было похищено несколько ювелирных изделий, а также серый Audi RS6, который позднее был замечен и найден в одном из районов Уигана.

Ливерпуль (Ливерпуль)

Фабиньо — очередной игрок «Ливерпуля», чей дом был ограблен, когда он принимал участие в матче.

Челси (Лондон)

Ранее подобному ограблению подвергся дом Садио Мане во время игры с мюнхенской «Баварией» в 2019 году. Также жертвами воров стали Деян Ловрен, Роберто Фирмино, Пепе Рейна, Даниэль Аггер и Ежи Дудек.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Емельяненко и Исмаилов в рамках турнира ACA проведут бой в Сочи
Мария Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг
«Лацио» гарантировал участие в Лиге чемпионов
«Ман Юнайтед» и «Челси» бьются за ЛЧ: Топ-5 ставок выходных
Исполком РФС утвердит итоги РПЛ и календарь на сезон-2020/21
Тайсон показал промо-ролик к бою с Джонсом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь