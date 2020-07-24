Дом игрока «Ливерпуля» Фабиньо ограбили, пока он отмечал чемпионство с командой
Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо подвергся ограблению в то время, когда игрок отмечал с командой завоевание трофея английской
Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо подвергся ограблению в то время, когда игрок отмечал с командой завоевание трофея английской
Дом Фабиньо, как сообщается, был ограблен в ночь после победы «Ливерпуля» в
Предполагается, что дом бразильского полузащитника стал мишенью воров, когда никого не было дома, и, как считается, взлом произошёл между 15:00 в среду днём и 04:00 утра в четверг. Считается, что воры проникли в его дом, пока сам игрок был на «Энфилде», празднуя победу «Ливерпуля».
По сообщениям полиции, было похищено несколько ювелирных изделий, а также серый Audi RS6, который позднее был замечен и найден в одном из районов Уигана.
Фабиньо — очередной игрок «Ливерпуля», чей дом был ограблен, когда он принимал участие в матче.
Ранее подобному ограблению подвергся дом Садио Мане во время игры с мюнхенской «Баварией» в 2019 году. Также жертвами воров стали Деян Ловрен, Роберто Фирмино, Пепе Рейна, Даниэль Аггер и Ежи Дудек.