Дом игрока «Ливерпуля» Фабиньо ограбили, пока он отмечал чемпионство с командой

Источник: AP 2020

Дом Фабиньо, как сообщается, был ограблен в ночь после победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге, то есть после игры 37-го тура с «Челси» (5:3), по окончании которой и проходили праздничные церемонии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--98cdcf60c9a097190f05" data-vnd="98cdcf60c9a097190f05" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=98cdcf60c9a097190f05" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Предполагается, что дом бразильского полузащитника стал мишенью воров, когда никого не было дома, и, как считается, взлом произошёл между 15:00 в среду днём и 04:00 утра в четверг. Считается, что воры проникли в его дом, пока сам игрок был на «Энфилде», празднуя победу «Ливерпуля».

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По сообщениям полиции, было похищено несколько ювелирных изделий, а также серый Audi RS6, который позднее был замечен и найден в одном из районов Уигана.

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Фабиньо — очередной игрок «Ливерпуля», чей дом был ограблен, когда он принимал участие в матче.

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