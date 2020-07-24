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10:40 (мск), источник: Lenta.Ru

17-летняя футболистка заболела коронавирусом и умерла

Филиппинская футболистка Алиана Батиста заболела коронавирусом и умерла. Об этом сообщает Rappler.

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На протяжении нескольких месяцев у спортсменки развивался острый рассеянный энцефаломиелит. Болезнь осложнилась после заражения Батисты COVID-19, что и привело к смерти футболистки. Девушка скончалась в среду 22 июля, ей было 17 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Батиста — сестра футболистки сборной Филиппин Марти Батисты. Она выступала на позиции защитника в команде колледжа Мириама и должна была попасть в «Атенео Леди Иглз».


Темпы распространения коронавируса в мире ускорились
ТВЦ

В мае боливийский футболист Дейберт Гузман умер от коронавируса в возрасте 25 лет. Смерть спортсмена стала первым случаем в боливийском футболе.

Игрок представлял «Университарио Дель Бени», клуб одного из низших дивизионов чемпионата страны.

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