Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Кубок России
25.07
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
12:57 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте и Витебске пройдут матчи 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня откроется программа 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом сегодняшнем поединке дебютант элитного дивизиона «Рух» примет в Бресте мозырскую «Славию» (начало в 18.00). В прошлом туре брестчане на своем поле уступили борисовскому БАТЭ с крупным счетом 0:3, а мозыряне не играли. В первом круге нынешнего первенства в Мозыре эти соперники победителя не выявили — ничья 0:0.

Белорусская Высшая Лига

Футболисты «Витебска» в 20.00 начнут домашнюю встречу с гостями из «Слуцка». На прошлой неделе обе команды добились побед: витебчане одолели на своем поле «Смолевичи» с результатом 1:0, а случане также у себя дома одержали волевую викторию над «Ислочью» — 2:1.

Оба сегодняшних матча будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Читайте также
Полузащитник «Городеи» Лазар Сайич стал автором лучшего гола 18-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Еще три поединка состоятся в субботу, 25 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест), «Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Городея».

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Минском», а столичный «Энергетик-БГУ» примет в Молодечно жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) — 34 (18), «Неман» (Гродно) — 31 (17), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (18), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 27 (18), «Динамо» (Минск) — 27 (18), «Витебск» — 26 (18), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Рух» (Брест) — 25 (18), «Ислочь» (Минский район) — 23 (18), «Славия» (Мозырь) — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (18).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей. На гол меньше забили его одноклубник Виталий Лисакович и молдавский легионер «Витебска» Ион Николаеску.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Курьеры руками подняли тяжелый автомобиль, чтобы спасти велосипедистку - ви
«Реал» не продлит контракт с сыном Зидана и вернет Лунина
Сегодня должны объявить о переходе форварда Аргентины в ЦСКА
Лыжница Норвегии пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку
«Ман Юнайтед» и «Челси» бьются за ЛЧ: Топ-5 ставок выходных
«Чего они молчали так долго?» Хоркина о секс-скандале в США
Триллер на «Сан-Сиро»: прогноз на матч «Милан» — «Аталанта»
Танцующий в ресторане Карпин попал на видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь