В Бресте и Витебске пройдут матчи 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем поединке дебютант элитного дивизиона «Рух» примет в Бресте мозырскую «Славию» (начало в 18.00). В прошлом туре брестчане на своем поле уступили борисовскому БАТЭ с крупным счетом 0:3, а мозыряне не играли. В первом круге нынешнего первенства в Мозыре эти соперники победителя не выявили — ничья 0:0.

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Футболисты «Витебска» в 20.00 начнут домашнюю встречу с гостями из «Слуцка». На прошлой неделе обе команды добились побед: витебчане одолели на своем поле «Смолевичи» с результатом 1:0, а случане также у себя дома одержали волевую викторию над «Ислочью» — 2:1.

Оба сегодняшних матча будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Еще три поединка состоятся в субботу, 25 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест), «Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Городея».

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Минском», а столичный «Энергетик-БГУ» примет в Молодечно жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) — 34 (18), «Неман» (Гродно) — 31 (17), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (18), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 27 (18), «Динамо» (Минск) — 27 (18), «Витебск» — 26 (18), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Рух» (Брест) — 25 (18), «Ислочь» (Минский район) — 23 (18), «Славия» (Мозырь) — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (18).