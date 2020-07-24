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13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» не будет продлевать контракт с Люка Зиданом и вернёт Андрея Лунина

«Реал» не собирается продлевать контракт с голкипером «Реала» Люка Зиданом, который является сыном наставника «Королевского клуба» Зинедина Зидана, сообщает AS.

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В прошлом сезоне Зидан выступал в аренде в «Расинге». На данный момент основным претендентом на подписание вратаря является «Монпелье».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что в «Реал» вернётся украинский голкипер Андрей Лунин, который в прошлом сезоне выступал в аренде в «Овьедо». Украинец убедил «Реал» своей игрой и теперь будет сменщиком Тибо Куртуа в мадридском клубе.

Реал (Мадрид)

В итоговой таблице чемпионата Испании «Реал» опередил «Барселону» на 5 очков. Победу в первенстве «сливочные» обеспечили себе за тур до конца, когда на своём поле переиграли «Вильярреал» (2:1).

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