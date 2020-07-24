«Реал» не будет продлевать контракт с Люка Зиданом и вернёт Андрея Лунина

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В прошлом сезоне Зидан выступал в аренде в «Расинге». На данный момент основным претендентом на подписание вратаря является «Монпелье».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--98cdcf60c9a097190f05" data-vnd="98cdcf60c9a097190f05" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=98cdcf60c9a097190f05" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что в «Реал» вернётся украинский голкипер Андрей Лунин, который в прошлом сезоне выступал в аренде в «Овьедо». Украинец убедил «Реал» своей игрой и теперь будет сменщиком Тибо Куртуа в мадридском клубе.

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