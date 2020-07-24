Клуб первой лиги решил дать шанс воспитанникам снявшегося с КПЛ «Иртыша»
ФК «Экибастуз» из одноименного города отзаявил восемь футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Экибастуз» из одноименного города отзаявил восемь футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Среди них вратари — Амир Абдугалиев и Владислав Сафонов, защитники — Ернур Кусаинов, Динмухаммед Маруа, Темир Байсуфинов, полузащитник Батыр Кудайбердинов, а также нападающий Аслан Еркен.
Все перечисленные футболисты, кроме Кудайбердинова, планируют завершить карьеру. Вместо них руководство клуба пригласило воспитанников павлодарского «Иртыша» — полузащитников Владимира Воменко, Артема Попова и Матвея Матвиенко.
25-летний Воменко в прошлом году выступал в КПЛ за «Атырау», а ранее защищал цвета «Астаны-1964», «Иртыша» и «Шахтер-Булата». Также провел несколько матчей в составе молодежной сборной Казахстана. Туда же привлекался и 22-летний Попов, выступавший за молодежную и основную команду «Иртыша». 25-летний Матвиенко известен своими выступлениями в составе «Окжетпеса», «Спартака» (Семей), «Иртыша» и «Аксу».
Напомним, павлодарский «Иртыш» снялся с КПЛ