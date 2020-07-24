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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб первой лиги решил дать шанс воспитанникам снявшегося с КПЛ «Иртыша»

ФК «Экибастуз» из одноименного города отзаявил восемь футболистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Среди них вратари — Амир Абдугалиев и Владислав Сафонов, защитники — Ернур Кусаинов, Динмухаммед Маруа, Темир Байсуфинов, полузащитник Батыр Кудайбердинов, а также нападающий Аслан Еркен.

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Все перечисленные футболисты, кроме Кудайбердинова, планируют завершить карьеру. Вместо них руководство клуба пригласило воспитанников павлодарского «Иртыша» — полузащитников Владимира Воменко, Артема Попова и Матвея Матвиенко.

25-летний Воменко в прошлом году выступал в КПЛ за «Атырау», а ранее защищал цвета «Астаны-1964», «Иртыша» и «Шахтер-Булата». Также провел несколько матчей в составе молодежной сборной Казахстана. Туда же привлекался и 22-летний Попов, выступавший за молодежную и основную команду «Иртыша». 25-летний Матвиенко известен своими выступлениями в составе «Окжетпеса», «Спартака» (Семей), «Иртыша» и «Аксу».

Напомним, павлодарский «Иртыш» снялся с КПЛ из-за финансовых проблем. Все матчи с участием команды в текущем сезоне аннулированы.

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