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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан посетил базу «Кайрата» и увиделся с игроками

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан провел несколько индивидуальных тренировок на базе своего бывшего клуба «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Исламхан поддерживает форму, поскольку в ближайшее время должен отправиться в ОАЭ и присоединиться к «Аль-Айну».

Казахстанская Премьер-Лига

В этот период игрок занимался в том числе на базе «Кайрата» и успел пообщаться со своими бывшими партнерами и тренерским штабом.

Кайрат (Алма-Ата)

Напомним, что Исламхан был капитаном «Кайрата» и выступал за алматинский клуб на протяжении шести сезонов. В этом году капитан сборной Казахстана перебрался в «Аль-Айн» на правах свободного агента. После окончания краткосрочного контракта клуб из ОАЭ предложил игроку пролонгировать соглашение на несколько лет.

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