Исламхан посетил базу «Кайрата» и увиделся с игроками
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан провел несколько индивидуальных тренировок на базе своего бывшего клуба «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан провел несколько индивидуальных тренировок на базе своего бывшего клуба «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Исламхан поддерживает форму, поскольку в ближайшее время должен отправиться в ОАЭ и присоединиться к «Аль-Айну».
В этот период игрок занимался в том числе на базе «Кайрата» и успел пообщаться со своими бывшими партнерами и тренерским штабом.
Напомним, что Исламхан был капитаном «Кайрата» и выступал за алматинский клуб на протяжении шести сезонов. В этом году капитан сборной Казахстана перебрался в «Аль-Айн» на правах свободного агента. После окончания краткосрочного контракта клуб из ОАЭ предложил игроку пролонгировать соглашение на несколько лет.