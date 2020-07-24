Исламхан посетил базу «Кайрата» и увиделся с игроками

Исламхан поддерживает форму, поскольку в ближайшее время должен отправиться в ОАЭ и присоединиться к «Аль-Айну».

В этот период игрок занимался в том числе на базе «Кайрата» и успел пообщаться со своими бывшими партнерами и тренерским штабом.

Напомним, что Исламхан был капитаном «Кайрата» и выступал за алматинский клуб на протяжении шести сезонов. В этом году капитан сборной Казахстана перебрался в «Аль-Айн» на правах свободного агента. После окончания краткосрочного контракта клуб из ОАЭ предложил игроку пролонгировать соглашение на несколько лет.