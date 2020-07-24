Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Кубок России
25.07
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
15:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Сейв после удара игрока «Манчестер Сити» спиной признан лучшим в туре АПЛ

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер совершил лучший сейв в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Вратарь отразил мяч, который полетел в девятку рикошетом от спины форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Матч завершился победой «горожан» со счетом 4:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятерку лучших также вошли сейвы Тима Крула («Норвич»), Аарона Ремсдейла («Борнмут»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Мартина Дубравки («Ньюкасл»).

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Реал» не продлит контракт с сыном Зидана и вернет Лунина
«Барселона» устроит распродажу
Лыжница Норвегии пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку
«Ман Юнайтед» и «Челси» бьются за ЛЧ: Топ-5 ставок выходных
«Чего они молчали так долго?» Хоркина о секс-скандале в США
Триллер на «Сан-Сиро»: прогноз на матч «Милан» — «Аталанта»
Танцующий в ресторане Карпин попал на видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь