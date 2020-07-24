Сейв после удара игрока «Манчестер Сити» спиной признан лучшим в туре АПЛ
Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер совершил лучший сейв в 37-м туре Английской
Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер совершил лучший сейв в 37-м туре Английской
Вратарь отразил мяч, который полетел в девятку рикошетом от спины форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Матч завершился победой «горожан» со счетом 4:0.
В пятерку лучших также вошли сейвы Тима Крула («Норвич»), Аарона Ремсдейла («Борнмут»), Уго Льориса («Тоттенхэм») и Мартина Дубравки («Ньюкасл»).