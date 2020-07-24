Победитель юношеского ЧМ по футболу нашел новый клуб в Казахстане

«Уже сегодня один из казахстанских клубов может объявить о подписании контракта с Абубакаром. На мой взгляд, это качественный игрок, чемпион мира, на всякий случай. Мы без проблем расстались с “Шахтером”, я понимаю, что у них восстановились центральные защитники. Изначально мы заключали договор так, что его брали до лета, а потом я думал перевезти его в Россию, но наступила пандемия — сейчас тяжело покинуть страну, поэтому он остался в Казахстане. Уверен, что он поможет своему новому клубу и “Шахтер” может пожалеть, что его отпустил, хотя я их понимаю, в команде есть пять игроков на эту позицию», — отметил Селюк.
23-летний Абубакар переехал в Казахстан в январе 2020 года и успел провести за «Шахтер» один матч в чемпионате Казахстана, выйдя 15 марта на замену в игре с «Кайратом» (1:0).
До Казахстана Абубакар выступал за украинский «Олимпик», белорусский «Слуцк», финские «Кеми» и «КуПС», грузинский «Дила Гори», тунисский «Бизертин» и израильский «Ашдод». В 2013 году защитник в составе сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет) — на том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финал с Мексикой (3:0).