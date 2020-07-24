Победитель юношеского ЧМ по футболу нашел новый клуб в Казахстане

«Уже сегодня один из казахстанских клубов может объявить о подписании контракта с Абубакаром. На мой взгляд, это качественный игрок, чемпион мира, на всякий случай. Мы без проблем расстались с “Шахтером”, я понимаю, что у них восстановились центральные защитники. Изначально мы заключали договор так, что его брали до лета, а потом я думал перевезти его в Россию, но наступила пандемия — сейчас тяжело покинуть страну, поэтому он остался в Казахстане. Уверен, что он поможет своему новому клубу и “Шахтер” может пожалеть, что его отпустил, хотя я их понимаю, в команде есть пять игроков на эту позицию», — отметил Селюк.