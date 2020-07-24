«Барселона» устроит распродажу

Среди них: вратарь Нето, защитники Нелсон Семеду, Самуэль Юмтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также нападающие Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле. В список также вошли игроки, в настоящее время выступающие за другие команды на правах аренды: защитник Жан-Клер Тодибо и хавбеки Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо.