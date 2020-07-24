Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Кубок России
25.07
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
15:57 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» устроит распродажу

Руководство «Барселоны» намерено устроить распродажу игроков в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Наверх
Источник: AP 2020
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

По информации издания, сине-гранатовые хотят продать 12 футболистов.

Читайте также
«Барселона» показала худший результат за 12 лет по набранным очкам в сезоне Примеры

Среди них: вратарь Нето, защитники Нелсон Семеду, Самуэль Юмтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, а также нападающие Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле. В список также вошли игроки, в настоящее время выступающие за другие команды на правах аренды: защитник Жан-Клер Тодибо и хавбеки Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что продажа игроков принесет «Барселоне» дополнительные средства. Главный тренер команды Кике Сетьен одобрил решение руководства.

В июне сообщалось, что Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых должна решиться в ближайшее время.

По итогам прошедшего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Победителем турнира стал мадридский «Реал».

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
«Реал» не продлит контракт с сыном Зидана и вернет Лунина
Лыжница Норвегии пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку
«Ман Юнайтед» и «Челси» бьются за ЛЧ: Топ-5 ставок выходных
«Чего они молчали так долго?» Хоркина о секс-скандале в США
Триллер на «Сан-Сиро»: прогноз на матч «Милан» — «Аталанта»
Танцующий в ресторане Карпин попал на видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь