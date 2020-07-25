Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
24.07
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый сезон АПЛ начнётся 12 сентября

Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила, что сезон-2020/2021 стартует 12 сентября.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Последний тур следующего сезона будет сыгран 23 мая.

Английская Премьер-Лига

Чемпионом нынешнего сезона АПЛ досрочно стал «Ливерпуль». Командам предстоит сыграть последний, 38-й тур первенства. Все матчи тура пройдут 26 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги готовятся к тому, что сезон-2020/2021 может пройти без зрителей. Клубы ожидают, что футбол вернётся в нормальное русло только после появления вакцины от коронавируса. Большинство экспертов считают, что вакцину не разработают до середины 2021 года. В связи с этим английские клубы изучают возможные последствия в случае решения лиги проводить матчи при пустых трибунах.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Сломанный нос и беспомощность. Емельяненко проиграл Исмаилову
Мбаппе рассказал президенту Франции о своей травме
Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова
Шлеменко: Исмаилов от боя к бою растет, у Емельяненко деградация
Президент «Брешии»: Контракт с Балотелли стал ошибкой для клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь