Новый сезон АПЛ начнётся 12 сентября

Сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги готовятся к тому, что сезон-2020/2021 может пройти без зрителей. Клубы ожидают, что футбол вернётся в нормальное русло только после появления вакцины от коронавируса. Большинство экспертов считают, что вакцину не разработают до середины 2021 года. В связи с этим английские клубы изучают возможные последствия в случае решения лиги проводить матчи при пустых трибунах.