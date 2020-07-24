«Славия» спасла ничью в матче с «Рухом», уступая по ходу игры с разницей в два мяча и сравняв счет на 95-й минуте

В первом из них дебютант элитного дивизиона «Рух» принимал в Бресте мозырскую «Славию» и сыграл вничью — 3:3. Хозяева дважды вели в счете с перевесом в два мяча, но в итоге не удержали победу, пропустив третий мяч на пятой компенсированной минуте второго тайма.