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20:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» спасла ничью в матче с «Рухом», уступая по ходу игры с разницей в два мяча и сравняв счет на 95-й минуте

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них дебютант элитного дивизиона «Рух» принимал в Бресте мозырскую «Славию» и сыграл вничью — 3:3. Хозяева дважды вели в счете с перевесом в два мяча, но в итоге не удержали победу, пропустив третий мяч на пятой компенсированной минуте второго тайма.

Еще три поединка состоятся в субботу, 25 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест), «Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно), «Динамо» (Минск) — «Городея».

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Минском», а столичный «Энергетик-БГУ» примет в Молодечно жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) — 34 (18), «Неман» (Гродно) — 31 (17), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (18), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 27 (18), «Динамо» (Минск) — 27 (18), «Витебск» — 26 (18), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Рух» (Брест) — 26 (19), «Ислочь» (Минский район) — 23 (18), «Славия» (Мозырь) — 23 (18), «Слуцк» — 21 (17), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (18).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший 10 мячей.

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