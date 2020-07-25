Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.07
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции

В Сен-Дени на арене «Стад де Франс» состоялся финальный матч Кубка Франции по футболу сезона-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» — «Сент-Этьен». Победу со счётом 1:0 одержала парижская команда.

Наверх
Источник: AP 2020

Автором единственного гола стал нападающий «ПСЖ» Неймар. 28-летний бразилец отличился на 14-й минуте. В середине первого тайма с поля был удалён защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен.

«ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции в 13-й раз. Парижский клуб является рекордсменом турнира. «Сент-Этьен» с шестью победами занимает второе место по этому показателю. Для зелёных сегодняшнее поражение стало четвёртым в финалах французского Кубка.

ПСЖ (Париж)

В нынешнем сезоне «ПСЖ» стал также чемпионом Лиги 1, розыгрыш которой из-за пандемии коронавируса был досрочно завершен в конце апреля.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Емельяненко отправлен в больницу после поражения от Исмаилова
«Зенит» и «Химки» разыграют трофей Кубка России по футболу
Защитник Кирилл Набабкин близок к уходу из ЦСКА
Российская фигуристка призналась, что переболела коронавирусом
Глава РФС выступил с обращением к «Спартаку» и «Зениту»
Магомед Исмаилов прокомментировал свою победу над Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь