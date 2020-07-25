«Кротоне» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу
ТАСС, 25 июля. Футбольный клуб «Кротоне» вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 25 июля. Футбольный клуб «Кротоне» вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу.
В пятницу «Кротоне» обыграл на выезде «Ливорно» со счетом 5:1, а идущая третьей «Специя» сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0) и за два тура до окончания чемпионата лишилась шансов догнать «Кротоне», занимающий второе место с 65 очками, в активе «Специи» 57 очков.
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«Кротоне» впервые сыграл в высшем дивизионе в сезоне-2016/17, клуб закрепился в лиге, заняв 17-е место. В следующем сезоне команда вылетела в Серию B.