«Кротоне» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу

В пятницу «Кротоне» обыграл на выезде «Ливорно» со счетом 5:1, а идущая третьей «Специя» сыграла вничью с «Кремонезе» (0:0) и за два тура до окончания чемпионата лишилась шансов догнать «Кротоне», занимающий второе место с 65 очками, в активе «Специи» 57 очков.

Итальянская Серия А Все о турнире

Ранее в высшую лигу итальянского первенства с первого места вышел «Беневенто», третьим участником Серии А станет победитель плей-офф среди команд, которые займут по итогам сезона места с третьего по восьмое место.

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