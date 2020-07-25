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09:05 (мск), источник: ТАСС

«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 25 июля. «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: AP 2020

В составе хозяев мяч забил Хакан Чалханоглу (14-я минута), у гостей отличился Дуван Сапата (34). На 26-й минуте матча полузащитник гостей Руслан Малиновский не сумел реализовать пенальти. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пропустил встречу, так как в прошлом туре получил красную карточку.

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Милан (Милан)

«Милан» не проигрывает 10 матчей подряд в чемпионате страны (семь побед, три ничьи). В турнирной таблице клуб идет на шестом месте, имея в активе 60 очков. Беспроигрышная серия «Аталанты» составляет 16 матчей, команда располагается на второй строчке, набрав 75 очков. В следующем туре миланский клуб 29 июля в гостях сыграет с «Сампдорией», команда из Бергамо днем ранее на выезде встретится с «Пармой».

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Аталанта (Бергамо)

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Милан
1:1
Первый тайм: 1:1
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