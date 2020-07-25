«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

В составе хозяев мяч забил Хакан Чалханоглу (14-я минута), у гостей отличился Дуван Сапата (34). На 26-й минуте матча полузащитник гостей Руслан Малиновский не сумел реализовать пенальти. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пропустил встречу, так как в прошлом туре получил красную карточку.

«Милан» не проигрывает 10 матчей подряд в чемпионате страны (семь побед, три ничьи). В турнирной таблице клуб идет на шестом месте, имея в активе 60 очков. Беспроигрышная серия «Аталанты» составляет 16 матчей, команда располагается на второй строчке, набрав 75 очков. В следующем туре миланский клуб 29 июля в гостях сыграет с «Сампдорией», команда из Бергамо днем ранее на выезде встретится с «Пармой».