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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе рассказал президенту Франции Макрону о своей травме

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы в Кубке страны рассказал о полученной травме президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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Источник: AP 2020

В решающем матче турнира «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 1:0.

ПСЖ (Париж)

В беседе с Мбаппе во время награждения Макрон поинтересовался здоровьем игрока:

Макрон: «Что у тебя?»
Мбаппе: «Был небольшой треск».
Макрон: «Думаешь, перелом??»
Мбаппе: «Нет, не думаю».
Макрон: «Ты после этого поедешь в больницу?»
Мбаппе: «Да, сразу после награждения отправлюсь туда».

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На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.

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