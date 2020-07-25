Мбаппе рассказал президенту Франции Макрону о своей травме
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы в Кубке страны рассказал о полученной травме президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы в Кубке страны рассказал о полученной травме президенту Франции Эммануэлю Макрону.
В решающем матче турнира «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 1:0.
В беседе с Мбаппе во время награждения Макрон поинтересовался здоровьем игрока:
Макрон: «Что у тебя?»
Мбаппе: «Был небольшой треск».
Макрон: «Думаешь, перелом??»
Мбаппе: «Нет, не думаю».
Макрон: «Ты после этого поедешь в больницу?»
Мбаппе: «Да, сразу после награждения отправлюсь туда».
На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена.
Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.