Мбаппе рассказал президенту Франции Макрону о своей травме

Источник: AP 2020

В решающем матче турнира «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 1:0.

ПСЖ (Париж) Все о команде

В беседе с Мбаппе во время награждения Макрон поинтересовался здоровьем игрока:

Макрон: «Что у тебя?»

Мбаппе: «Был небольшой треск».

Макрон: «Думаешь, перелом??»

Мбаппе: «Нет, не думаю».

Макрон: «Ты после этого поедешь в больницу?»

Мбаппе: «Да, сразу после награждения отправлюсь туда».

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На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена.

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