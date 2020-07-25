Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
24.07
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Воспитанник «Ман Сити», забивший более 600 голов, отказался продлевать контракт с клубом

16-летний нападающий «Манчестер Сити» Чарли Макнил, ставший автором более 600 голов на юношеском уровне, отказался продлевать контракт с «горожанами», сообщает Metro.

Наверх

«Было очень приятно играть с замечательными игроками, которые стали для меня хорошими друзьями. Спасибо всему персоналу и игрокам за то, что они помогли мне развиваться как футболисту, а также как человеку», — приводит слова игрока издание.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Сити (Манчестер)

Британские СМИ утверждают, что наиболее вероятным местом для продолжения его карьеры считается «Манчестер Юнайтед», за который Макнил начинал свою карьеру до переезда в «Сити» 6 лет назад. «Красные дьяволы» уже вступили в переговоры с «горожанами», чтобы определить сумму компенсации за молодого форварда.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лидс», «Вулверхэмптон» и «РБ Лейпциг» также проявляют интерес к Макнилу и могут попытаться совершить подписание, если «Красные дьяволы» не могут заключить сделку в ближайшее время. В пользу «Манчестер Юнайтед» играет то, что Макнил является фанатом клуба, и его будет легче убедить вернуться, чем перейти куда-либо ещё в Англии или за её пределами.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Сломанный нос и беспомощность. Емельяненко проиграл Исмаилову
«Интер» попытается приобрести Месси в 2021 году
Никаких болельщиков. НХЛ раскрыла новые подробности плей-офф
Емельяненко попросил Исмаилова о реванше
Стал известен состав «Зенита» в финале Кубка России с «Химками»
«Сочи» арендовал нападающего «Спартака»
«Милан» и Турция: куда уедут Миранчук и Смолов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь