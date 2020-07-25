Президент «Брешии»: Контракт с Балотелли стал ошибкой для клуба

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что Челлино одобрил расторжение контракта с 29-летним футболистом. Однако официально об этом не объявляли. Между сторонами был конфликт. Игрок пропускал тренировки команды после их возобновления, ссылаясь на болезнь.

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«У нашей команды был энтузиазм после выхода из второго дивизиона. Я мог сохранить микроклимат внутри коллектива, но по ходу сезона химия была уничтожена. Мы могли избежать вылета, даже не имея в составе Балотелли, это была моя ошибка. Я и Марио разделили вину пополам — казалось, что он может нам помочь, но ожидания не оправдались», — сказал Челлино.

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Балотелли перешел в «Брешию» в августе 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 19 матчей и забил пять мячей. В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель».