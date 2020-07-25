ФК «Астана» нацелился на лидера участника еврокубков от Казахстана

«Капитан “Кайсара” Асхат Тагыберген может перейти в “Астану”. 27-летний полузащитник не против вновь попробовать свои силы в составе сильнейшего клуба страны в Лиге чемпионов. Михал Билек также жаждет этого трансфера. Но руководство “волков” против. Состоится трансфер или нет, будет зависеть непосредственно от них. Если бы “Астана” предложила за него живые деньги, то все было бы вполне реально. Но чемпион страны нынче не располагает средствами для осуществления выкупа трансфера. Поэтому им лишь остается пытаться договориться как-то по-другому», — говорится в сообщении.