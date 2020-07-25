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11:11 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» сыграет в гостях у «Ислочи» в матче футбольного чемпионата Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи 19-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо», пропускавшие два предыдущих тура, сыграют на поле минского стадиона «Трактор» против «Ислочи» (начало в 16.30). Футболисты «Ислочи» в последних турах играют крайне неудачно, потерпев три поражения кряду.

Также сегодня аутсайдер турнира «Белшина» примет в Бобруйске гостей из гродненского «Немана» (начало в 18.30), а минское «Динамо» сыграет на своей арене с «Городеей» (начало в 20.30). Все сегодняшние игры телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.

Белорусская Высшая Лига

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Минском», а столичный «Энергетик-БГУ» примет в Молодечно жодинское «Торпедо-БелАЗ».

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Результаты первых матчей 19-го тура, состоявшихся вчера: «Рух» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 3:3, «Витебск» — «Слуцк» — 2:0.

Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) — 34 (18), «Неман» (Гродно) — 31 (17), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (18), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 27 (18), «Витебск» — 29 (19), «Динамо» (Минск) — 27 (18), «Динамо» (Брест) — 26 (16), «Рух» (Брест) — 26 (19), «Ислочь» (Минский район) — 23 (18), «Славия» (Мозырь) — 23 (18), «Слуцк» — 21 (18), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (18).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей. На гол меньше забили его одноклубник Виталий Лисакович и молдавский легионер «Витебска» Ион Николаеску.

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