Решающий этап чемпионата Беларуси по пляжному футболу стартует в Щучине
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап 13-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу сегодня стартует в Щучине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап 13-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу сегодня стартует в Щучине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальной серии за золото, как и год назад, встретятся действующий чемпион страны «Гроднооблспорт» и «Кировск-СДЮШОР». В полуфинальных матчах нынешнего национального первенства в Кировске хозяева дважды переиграли «Щучин» — 4:0 и 6:4. Гродненская команда не оставила шансов соперникам из «Бреста» — 4:0 и 9:3.
За бронзовые медали поспорят неудачники полуфинальных баталий — «Щучин» и «Брест». Обе медальные серии продлятся до двух побед одной из команд. Чемпион и призеры станут известны 26 июля.
Ранее в поединке за пятое итоговое место мозырский «М-Сити» одолел кобринское «Полесье» со счетом 5:4. Кобринская команда за весь чемпионат не одержала ни одной виктории.
Самым титулованным белорусским клубом является борисовский БАТЭ: он семь раз становился чемпионом страны. В двух предыдущих первенствах золото завоевал «Гроднооблспорт». Также два титула в активе минской команды «Пассат-Пласт», один раз чемпионом становился светлогорский ЦКК.
Кроме этого сегодня пройдет розыгрыш Кубка «Белая Русь» по женскому пляжному футболу. За трофей поспорят спортсменки гродненской команды «Регион», лидской «Белой Руси» и щучинского БРСМ.
Все игры будут транслироваться на официальном сайте Белорусской федерации пляжного футбола. А непосредственно на щучинском стадионе для пляжных видов спорта будет работать известный белорусский комментатор Владимир Новицкий.