«Манчестер Сити» выделит Хосепу Гвардиоле более € 300 млн на усиление состава

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По информации источника, высшее руководство английского клуба готово выделить главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле около £ 300 млн (почти € 330 млн) на новичков.

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Приоритетными для усиления «горожане» считают позиции центрального защитника, вингера и атакующего полузащитника. Отмечается, что в центр обороны «Манчестер Сити» хочет приобрести сразу двух футболистов — правоногого и левоногого.

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