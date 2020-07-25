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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» выделит Хосепу Гвардиоле более € 300 млн на усиление состава

«Манчестер Сити» намерен серьёзно усилить состав в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

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По информации источника, высшее руководство английского клуба готово выделить главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле около £ 300 млн (почти € 330 млн) на новичков.

Английская Премьер-Лига

Приоритетными для усиления «горожане» считают позиции центрального защитника, вингера и атакующего полузащитника. Отмечается, что в центр обороны «Манчестер Сити» хочет приобрести сразу двух футболистов — правоногого и левоногого.

Манчестер Сити (Манчестер)

«Манчестер Сити» за тур до окончания розыгрыша английской Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице. В 37 турах подопечные Гвардиолы набрали 78 очков. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (96), уже обеспечивший себе чемпионский титул.

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