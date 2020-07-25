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13:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Хави обнаружили коронавирус

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, сейчас — главный тренер «Аль-Садда» Хави сдал положительный тест на коронавирус.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 25.07
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Скончалось13 192+146
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Выздоровело597 140+8 366
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Источник: AP 2020

40-летний специалист находится на самоизоляции и не будет руководить командой в сегодняшнем матче против «Аль-Хора». Сообщается, что болезнь у Хави проходит бессимптомно.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус, — написал у себя в Instagram Хави. — К счастью, я чувствую себя хорошо. Тем не менее, я буду соблюдать протокол и буду находиться на самоизоляции до тех пор, пока не вылечусь.

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