«Интер» попытается приобрести Месси в 2021 году

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В начале апреля аргентинские СМИ сообщали о возможном переходе Месси в «Интер», но футболист опроверг информацию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f15aa4476c70f34b48bd" data-vnd="f15aa4476c70f34b48bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f15aa4476c70f34b48bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает издание, в настоящее время переговоры о трансфере 33-летнего аргентинского форварда не ведутся, но в следующем году финансовая группа, владеющая «Интером», может вновь попытаться переманить игрока. Отмечается, что финансовые запросы Месси чрезвычайно высоки, однако владельцы итальянского клуба рассчитывают, что смогут компенсировать расходы за счет спонсоров и огромной армии поклонников футболиста.

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Ранее СМИ сообщали, что Месси продлит контракт с «Барселоной» по схеме «1+1». Нынешнее соглашение форварда с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года. По данным СМИ, интерес к Месси проявляет английский «Манчестер Сити».

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