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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» попытается приобрести Месси в 2021 году

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Миланский «Интер» попробует достичь договоренности о переходе футболиста испанской «Барселоны» Лионеля Месси в 2021 году, сообщает Sport Mediaset.

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В начале апреля аргентинские СМИ сообщали о возможном переходе Месси в «Интер», но футболист опроверг информацию.

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Как отмечает издание, в настоящее время переговоры о трансфере 33-летнего аргентинского форварда не ведутся, но в следующем году финансовая группа, владеющая «Интером», может вновь попытаться переманить игрока. Отмечается, что финансовые запросы Месси чрезвычайно высоки, однако владельцы итальянского клуба рассчитывают, что смогут компенсировать расходы за счет спонсоров и огромной армии поклонников футболиста.

Интер (Милан)

Ранее СМИ сообщали, что Месси продлит контракт с «Барселоной» по схеме «1+1». Нынешнее соглашение форварда с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года. По данным СМИ, интерес к Месси проявляет английский «Манчестер Сити».

Барселона (Барселона)

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор непрерывно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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