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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб отзаявил пятерых футболистов

Дебютант первой лиги Казахстана — ФК «Арысь» отзаявил пятерых футболистов, сообщает KazFootball.kz.

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Это вратарь Дархан Арганчеев, защитники — Нурсайын Жолдасов, Руслан Ахмедулин и Владимир Седельников, а также полузащитник Шынгыс Сапарбекулы.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Арысь» занял второе место во второй лиге и завоевал путевку в первую.

На данный момент ПФЛК прорабатывает варианты проведения первой лиги. Участников первенства планируется разбить на две конференции по семь команд.

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