Казахстанский клуб отзаявил пятерых футболистов

Это вратарь Дархан Арганчеев, защитники — Нурсайын Жолдасов, Руслан Ахмедулин и Владимир Седельников, а также полузащитник Шынгыс Сапарбекулы.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Арысь» занял второе место во второй лиге и завоевал путевку в первую.