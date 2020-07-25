Казахстанский клуб отзаявил пятерых футболистов
Дебютант первой лиги Казахстана — ФК «Арысь» отзаявил пятерых футболистов, сообщает KazFootball.kz.
Дебютант первой лиги Казахстана — ФК «Арысь» отзаявил пятерых футболистов, сообщает KazFootball.kz.
Это вратарь Дархан Арганчеев, защитники — Нурсайын Жолдасов, Руслан Ахмедулин и Владимир Седельников, а также полузащитник Шынгыс Сапарбекулы.
Напомним, что в прошедшем сезоне «Арысь» занял второе место во второй лиге и завоевал путевку в первую.
На данный момент ПФЛК прорабатывает варианты проведения первой лиги. Участников первенства планируется разбить на две конференции по семь команд.