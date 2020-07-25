У Мбаппе выявлено растяжение связок голеностопа

В пятницу «ПСЖ» со счетом 1:0 обыграл «Сент-Этьен» и в 13-й раз в истории завоевал Кубок Франции. Мбаппе получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру. После столкновения с защитником «Сент-Этьена» Лоиком Перреном голеностоп Мбаппе оказался в неестественном положении, форвард «ПСЖ» рухнул на газон.

Мбаппе через 72 часа пройдет повторное медицинское обследование.

ПСЖ (Париж) Все о команде

Другой футболист «ПСЖ» Тило Керер из-за травмы бедра пропустит от 4 до 5 дней. Его одноклубники Хуан Бернат и Абду Диалло восстановились после травм и в понедельник приступят к тренировкам.