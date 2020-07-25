У Мбаппе выявлено растяжение связок голеностопа
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Врачи диагностировали у нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе растяжение связок голеностопа, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Врачи диагностировали у нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе растяжение связок голеностопа, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
В пятницу «ПСЖ» со счетом 1:0 обыграл «Сент-Этьен» и в 13-й раз в истории завоевал Кубок Франции. Мбаппе получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру. После столкновения с защитником «Сент-Этьена» Лоиком Перреном голеностоп Мбаппе оказался в неестественном положении, форвард «ПСЖ» рухнул на газон.
Мбаппе через 72 часа пройдет повторное медицинское обследование.
Другой футболист «ПСЖ» Тило Керер
«ПСЖ» 31 июля в финале Кубка французской лиги сыграет с «Лионом», а 12 августа в матче ¼ финала Лиги чемпионов встретится с итальянской «Аталантой».