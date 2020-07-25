«Милан» и Турция: куда уедут Миранчук и Смолов

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Попытка Миранчука

К полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку уже давно есть интерес в Европе. По последней информации, трансфер талантливого россиянина в предстоящее окно намерен осуществить «Милан». Журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале пишет, что потенциальную сделку уже одобрил главный тренер «россонери» Стефано Пиоли. В ближайшее время итальянцы намерены вступить в официальные переговоры с «железнодорожниками».

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«“Милан” снова настроен к Миранчуку позитивно. В планы Пиоли Алексей полностью вписывается, он — одна из целей Стефано», — сообщил инсайдер.

Локомотив (Москва) Все о команде

Большим вопросом станет то, сколько «Локо» будет просить за своего лидера. Предполагается, что москвичи рассчитывают выручить за продажу Миранчука не менее €20 млн. Однако из-за пандемии трансферный рынок упал и покупательная способность клубов снизилась, потому от прежних запросов, вероятно, придется отойти. Кроме прочего, у Миранчука в контракте прописаны отступные в размере всего €8 млн. Если «Милан» договорится с агентами футболиста, то есть все шансы взять игрока сборной России за разумные деньги. Существует также вероятность, что в сделку может быть включен защитник «россонери» Диего Лаксальт.

У 24-летнего Миранчука остается год по соглашению с «Локомотивом». Если его не продлить, то уже через год он сможет покинуть клуб бесплатно, а это команде невыгодно.

Милан (Милан) Все о команде

«“Локомотив” делал запрос, прошла встреча. Как только сезон закончится, у сторон будет возможность приблизить эту сделку к осуществлению. Однако Миранчук, которого “Милан” попросил включить в сделку по Лаксальту, не может быть просто обменян. “Милан” должен будет доплатить», — произнес известный журналист Джанлука Ди Марцио в эфире Sky Sport.

Шанс Смолова

Мечте нападающего сборной России остаться в Испании, судя по всему, не суждено сбыться. В аренде в «Сельте» у форварда не срослось: за 14 матчей за галисийский клуб Федор Смолов отметился всего двумя результативными действиями, забив по разу «Барселоне» и мадридскому «Реалу». Впечатлить этим и сравнениями с Александром Мостовым руководство и тренерский штаб он не сумел, в ближайшее время игрок должен вернуться в расположение «Локомотива».

Одним из претендентов на 30-летнего Смолова, как проинформировал журналист Беркай Токгюз в своем Twitter, будет турецкий «Фенербахче».

Сообщается, что «желтые канарейки» видят в россиянине потенциальную замену форварду Ведату Мурики, к которому существует серьезный интерес в Европе. Клуб из Стамбула уже контактировал с «Локо» по поводу возможного трансфера Смолова, однако договоренности о переходе между сторонами пока нет. Что же касается перспектив самого игрока, то уезжать в Турцию накануне чемпионата Европы рискованно, можно потерять место в сборной. Зато «Фенер», в отличие от большинства середняков из топовых чемпионатов, наверняка сможет удовлетворить финансовые аппетиты футболиста.

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Возможности ЦСКА

Красно-синие, не сумев попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон, сделали выводы из последних неудач и всерьез намерены поработать на трансферном рынке. Bobsoccer.ru сообщает, что армейцы намерены усилить несколько позиций: ЦСКА настроен приобрести нападающего, центрального защитника и опорного полузащитника.

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Сейчас сделаем все возможное, чтобы усилить команду. Тем более, что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно. Именно точечно», — рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

С первым уже практически все решено.

Москвичи близки к приобретению 21-летнего форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча за €8 млн. Игрок уже подтвердил свой предстоящий переход и в скором времени должен прибыть для подписания контракта в Россию.

Вполне возможно, что многое в трансферной активности ЦСКА будет зависеть в том числе и от продаж. Как минимум к двум игрокам армейцев есть интерес в Европе: востребованы на рынке наверняка будут Федор Чалов и Никола Влашич. Учитывая то, как клуб умеет торговаться, выручить за их трансферы суммарно €30−40 млн не будет проблемой. Соответственно, дорогих приобретений в этом случае от красно-синих можно ждать.

Помимо Гайча ЦСКА интересуется еще одним аргентинцем. Речь идет о полузащитнике «Ривер Плейта» Хорхе Карраскале. Красно-синие пока контактировали только с представителями 22-летнего футболиста и не делали официального предложения. Ole же пишет, что сделка может стоить армейцам около €7 млн.