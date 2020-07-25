Умер бывший директор ФК «Байтерек»

«Батыржан Сейтахметович за свою недолгую жизнь успел сделать значительный вклад в развитие отечественного футбола, дав возможность раскрыться многим талантливым игрокам. Он навсегда останется в сердцах поклонников спорта номер один. КФФ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.