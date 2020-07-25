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16:26 (мск), источник: Vesti.kz

Умер бывший директор ФК «Байтерек»

Казахстанская федерация футбола (КФФ) выразила соболезнования по поводу кончины известного футбольного функционера, бывшего директора столичного клуба «Байтерек» Хасенова Батыржана Сейтахметовича.

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«Батыржан Сейтахметович за свою недолгую жизнь успел сделать значительный вклад в развитие отечественного футбола, дав возможность раскрыться многим талантливым игрокам. Он навсегда останется в сердцах поклонников спорта номер один. КФФ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

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