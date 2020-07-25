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19:15 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» уступило «Ислочи» в матче футбольного чемпионата Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи 19-го тура проходят сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой из них действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо», пропускавшие два предыдущих тура, на поле минского стадиона «Трактор» проиграли «Ислочи» со счетом 0:2. Оба гола забил опытный форвард Николай Януш.

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Минском», а столичный «Энергетик-БГУ» примет в Молодечно жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Результаты первых матчей 19-го тура, состоявшихся вчера: «Рух» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 3:3, «Витебск» — «Слуцк» — 2:0.

Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) — 34 (18), «Неман» (Гродно) — 31 (17), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (18), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 27 (18), «Витебск» — 29 (19), «Динамо» (Минск) — 27 (18), «Динамо» (Брест) — 26 (17), «Рух» (Брест) — 26 (19), «Ислочь» (Минский район) — 26 (19), «Славия» (Мозырь) — 23 (18), «Слуцк» — 21 (18), «Городея» — 19 (18), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (18).

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей.

Ислочь
2:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
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