Минское «Динамо» победило «Городею» в матче 19-го тура чемпионата Беларуси

Встреча на поле главной спортивной арены страны прошла с преимуществом хозяев. Победный гол на 52-й минуте игры забил Владимир Хващинский.

Лидеры турнира матчи 19-го тура проведут 26 июля. Солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Минском», а столичный «Энергетик-БГУ» примет в Молодечно жодинское «Торпедо-БелАЗ».