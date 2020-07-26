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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Антонио Конте: Слухи о переходе Месси — абсолютная ложь

Главный тренер «Интера» Антонио Конте развеял слухи о возможном переходе в стан «нерадзурри» аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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8
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«Слухи о переходе Месси — абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Он не перейдёт в “Интер” даже в фэнтези-футболе», — цитирует тренера журналист The Guardian Фабрицио Романо в «Твиттере».

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Напомним, ранее появилась информация, что 33-летний капитан «Барселоны» может оказаться в «Интере» в 2021 году и получить контракт на € 50 млн в год.

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Месси является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие 42 матчах за «Барселону» во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.

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