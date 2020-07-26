Антонио Конте: Слухи о переходе Месси — абсолютная ложь
Главный тренер «Интера» Антонио Конте развеял слухи о возможном переходе в стан «нерадзурри» аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте развеял слухи о возможном переходе в стан «нерадзурри» аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Слухи о переходе Месси — абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Он не перейдёт в “Интер” даже в фэнтези-футболе», — цитирует тренера журналист The Guardian Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, ранее появилась информация, что 33-летний капитан «Барселоны» может оказаться в «Интере» в 2021 году и получить контракт на € 50 млн в год.
Месси является воспитанником «Барселоны» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с