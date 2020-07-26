Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

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«Всё изменилось после того, как стало известно, что Стефано Пиоли продлит контракт с “Миланом”. Златан остаётся. Ещё один год вместе», — написал журналист.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d7c967bce36520984835" data-vnd="d7c967bce36520984835" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d7c967bce36520984835" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года.

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