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11:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит соглашение с итальянским клубом ещё на один сезон, сообщает журналист портала MilanNews Вито Анджеле в своём «твиттере».

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«Всё изменилось после того, как стало известно, что Стефано Пиоли продлит контракт с “Миланом”. Златан остаётся. Ещё один год вместе», — написал журналист.

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Ибрагимович вернулся в «Милан» в зимнее трансферное окно.

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В 16 матчах нынешнего розыгрыша Серии А 38-летний форвард забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 31 августа 2020 года.

Милан (Милан)

В ходе карьеры Златан защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего за карьеру он провёл 759 встреч, в которых забил 464 гола и отдал 184 результативные передачи.

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