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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

20-летний казахстанский футболист подпишет контракт с восьмикратным чемпионом из Европы

Воспитанник павлодарского «Иртыша» Данил Кузнецов близок к переходу в «Зимбру», сообщает корреспондент Vesti.kz. 20-летний футболист в ближайшие дни должен подписать контракт с одним из самых известных клубов Молдовы.

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В текущем сезоне КПЛ Кузнецов был заявлен за «Иртыш» под пятым номером, однако на поле не выходил. После второго тура клуб из Павлодара снялся с премьер-лиги.

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Ранее защитник выступал за молодежную команду «Иртыша» во второй лиге, а в прошлом сезоне сыграл 26 матчей за «Аксу», в которых забил один гол.

В 2017 году Кузнецов в составе юношеской сборной Казахстана до 17 лет пробился в финал престижного турнира — Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге. На том турнире он был основным защитником и провел на поле шесть матчей.

«Зимбру» — восьмикратный чемпион своей страны, а также шесть раз завоевывал Кубок Молдовы. В составе команды из Кишинева выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Вадим Яковлев.

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