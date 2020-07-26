20-летний казахстанский футболист подпишет контракт с восьмикратным чемпионом из Европы

В текущем сезоне КПЛ Кузнецов был заявлен за «Иртыш» под пятым номером, однако на поле не выходил. После второго тура клуб из Павлодара снялся с премьер-лиги.

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Ранее защитник выступал за молодежную команду «Иртыша» во второй лиге, а в прошлом сезоне сыграл 26 матчей за «Аксу», в которых забил один гол.

В 2017 году Кузнецов в составе юношеской сборной Казахстана до 17 лет пробился в финал престижного турнира — Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге. На том турнире он был основным защитником и провел на поле шесть матчей.