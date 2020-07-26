Скончался экс-директор «Тобола» и «Иртыша» Халимжан Ержанов

«В конце девяностых Халимжан Сагидоллович проделал большую работу, чтобы “Тобол” вернулся к выступлениям в чемпионате страны. С именем этого человека связаны многие успехи нашего футбольного клуба, в том числе — единственное на данный момент золото. В последние годы Халимжан Ержанов занимал должность на стадионе “Центральный”, продолжая приносить пользу местному спорту», — говорится в сообщении клуба.