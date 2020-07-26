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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

Скончался экс-директор «Тобола» и «Иртыша» Халимжан Ержанов

Ушел из жизни костанайский футбольный функционер Халимжан Ержанов, сообщается на сайте «Тобола». Ему было 56 лет. Причина смерти не называется.

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«В конце девяностых Халимжан Сагидоллович проделал большую работу, чтобы “Тобол” вернулся к выступлениям в чемпионате страны. С именем этого человека связаны многие успехи нашего футбольного клуба, в том числе — единственное на данный момент золото. В последние годы Халимжан Ержанов занимал должность на стадионе “Центральный”, продолжая приносить пользу местному спорту», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Ержанов в прошлом также являлся директором павлодарского «Иртыша» и возглавлял НФЛ — предшественника ПФЛК.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Халимжана Ержанова в связи с утратой.

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