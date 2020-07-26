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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона

Актауский «Каспий» прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона КПЛ, сообщает KazFootball.kz.

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Команда тренируется на стадионе «Жас Кыран». Отмечается, что недавно клуб покинули четыре игрока: Айдос Таттыбаев, Еркин Тапалов, Рамазан Каримов и Султан Сагнаев.

Казахстанская Премьер-Лига

Напомним, ожидается, что чемпионат Казахстана возобновится 3 августа. Ближайшие туры пройдут в Алматы и Талгаре. Ранее КПЛ была прервана во второй раз из-за пандемии коронавируса. «Каспий» завоевал путевку в премьер-лигу по итогам сезона-2019 в первой лиге.

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