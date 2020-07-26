Новичок КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона
Актауский «Каспий» прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона КПЛ, сообщает KazFootball.kz.
Актауский «Каспий» прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона КПЛ, сообщает KazFootball.kz.
Команда тренируется на стадионе «Жас Кыран». Отмечается, что недавно клуб покинули четыре игрока: Айдос Таттыбаев, Еркин Тапалов, Рамазан Каримов и Султан Сагнаев.
Напомним, ожидается, что чемпионат Казахстана возобновится 3 августа. Ближайшие туры пройдут в Алматы и Талгаре. Ранее КПЛ была прервана во второй раз