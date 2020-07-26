Нигерийский футболист из сборной Армении заинтересовал казахстанские клубы
Полузащитник сборной Армении Соломон Удо заинтересовал казахстанские и российские клубы, сообщает Sportx.am.
Полузащитник сборной Армении Соломон Удо заинтересовал казахстанские и российские клубы, сообщает Sportx.am.
В минувшем сезоне Удо забил два гола и отдал пять ассистов в 19 матчах за армянский «Ширак». Его контракт с клубом истек в конце июня.
Благодаря паспорту Армении Удо не будет считаться легионером в чемпионатах России и Казахстана
25-летний Удо выступает в Армении с 2015 года. Ранее нигериец играл за бельгийский «Эйпен» и сенегальский «Эспайр».
В июне Федерация футбола Армении сообщила, что Удо прошел процесс натурализации и будет выступать за сборную. Дебют должен случиться осенью, когда возобновятся международные игры.