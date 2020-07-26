Нигерийский футболист из сборной Армении заинтересовал казахстанские клубы

В минувшем сезоне Удо забил два гола и отдал пять ассистов в 19 матчах за армянский «Ширак». Его контракт с клубом истек в конце июня.

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Благодаря паспорту Армении Удо не будет считаться легионером в чемпионатах России и Казахстана из-за правила о гражданах стран ЕАЭС. По данным источника, заинтересовавшиеся клубы уже связались с игроком.

25-летний Удо выступает в Армении с 2015 года. Ранее нигериец играл за бельгийский «Эйпен» и сенегальский «Эспайр».