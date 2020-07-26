Тренер «Баварии» Флик: Павар получил травму на тренировке
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар в воскресенье получил травму на тренировке, заявил главный тренер немецкого футбольного клуба
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар в воскресенье получил травму на тренировке, заявил главный тренер немецкого футбольного клуба
Футболист сборной Франции в нынешнем сезоне сыграл 46 матчей за «Баварию» и забил четыре мяча.
«Павар получил травму сегодня на тренировке. Мы должны дождаться результатов обследования, мы пока не знаем, выбыл ли он, и если да, то насколько», — приводятся слова Флика в микроблоге «Баварии» в Twitter.
«Бавария» 8 августа проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».