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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Баварии» Флик: Павар получил травму на тренировке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар в воскресенье получил травму на тренировке, заявил главный тренер немецкого футбольного клуба Ханс-Дитер Флик.

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Футболист сборной Франции в нынешнем сезоне сыграл 46 матчей за «Баварию» и забил четыре мяча.

Бавария (Мюнхен)

«Павар получил травму сегодня на тренировке. Мы должны дождаться результатов обследования, мы пока не знаем, выбыл ли он, и если да, то насколько», — приводятся слова Флика в микроблоге «Баварии» в Twitter.

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«Бавария» 8 августа проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

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