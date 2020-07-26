10 классных игроков, которые слишком дорого обошлись своим клубам в этом сезоне

Европейские топ-чемпионаты подходят к концу. При этом во многих ведущих клубах континента числятся футболисты, которые получают огромную зарплату, практически или совсем не играя. Они дорого обошлись своим командам, а теперь их хотят продать. Мы собрали десятку исполнителей, которые в уходящем сезоне по разным причинам играли очень мало, но всё равно прилично заработали.

Альфонс Ареола («ПСЖ», аренда в «Реале»)

Источник: AP 2020

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 245 тысяч евро.



Прошлым летом французский вратарь перешёл в мадридский «Реал» на правах аренды, став сменщиком Тибо Куртуа. В этом сезоне Ареола провёл девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. У Альфонса огромная зарплата для запасного голкипера. Он зарабатывает 2,7 млн евро в год, поэтому Зидан готов отправить футболиста обратно в Париж. Скорее всего, в следующем сезоне роль резервного вратаря займёт украинец Андрей Лунин, оклад которого в два раза меньше.

Седрик Суареш («Саутгемптон», аренда в «Арсенале»)

Источник: AP 2020

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 370 тысячи евро.



Лондонский «Арсенал» арендовал Седрика Суареша у «Саутгемптона» прошедшей зимой. Но португалец прибыл в расположение «канониров» с травмой связок колена, а уже после возвращения к тренировкам ему сломали нос. В этом сезоне он провёл за лондонцев пять матчей, в которых забил один гол в ворота «Норвича». Несмотря на травмы, Артета остался впечатлён игрой португальского защитника и хочет предложить ему долгосрочный контракт на постоянной основе.

Тило Керер («ПСЖ»)

Источник: AP 2020

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 380 тысяч евро.



Летом 2018 года «ПСЖ» приобрёл Керера у «Шальке» за 37 млн евро. В первом сезоне футболист довольно часто играл в стартовом составе парижан, а вот в начале следующего получил травму колена, из-за которой выбыл из строя на шесть месяцев. С начала этого года немецкий защитник провёл 16 матчей во всех турнирах, отличившись лишь однажды. Наверное, если бы не досрочное завершение сезона в Лиге 1, то главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель выделил бы гораздо больше игрового времени Кереру во второй половине чемпионата.

Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»)

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 650 тысяч евро.



В этом сезоне англичанин окончательно выпал из стартового состава «Манчестер Юнайтед». Сульшер стал оставлять его на скамейке запасных, а иногда и вне заявки на матч. Он провёл всего лишь восемь игр во всех турнирах, в которых забил один гол в Кубке Англии в ворота «Транмир Роверс». В середине июля появилась информация, что Джонс может быть продан этим летом для того, чтобы «красные дьяволы» смогли получить дополнительные средства на покупку новых игроков. Сейчас трансферная стоимость футболиста варьируется в пределах семи миллионов евро.

Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед», аренда в «Эстудиантес»)

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 550 тысяч евро.



В этом сезоне Рохо потерял доверие Сульшера. Норвежец часто оставлял аргентинского защитника вне заявки, а зимой отдал в аренду в родной «Эстудиантес». До перехода в клуб из Южной Америки Маркос провёл за «Манчестер Юнайтед» только девять матчей, в которых не отметился результативными действиями. За «Эстудиантес» Рохо сыграл один матч, в котором отдал голевую передачу. Потом у футболиста проявились проблемы с бедром, а чемпионат Аргентины был приостановлен из-за коронавируса. Агент игрока Джонатан Барнетт уже заявил, что с высокой степенью вероятности его клиент покинет «МЮ» этим летом.

Дэниел Дринкуотер («Челси», аренда в «Бёрнли» и «Астон Вилле»)

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 1,2 млн евро.



После чемпионского сезона в составе «Лестера» Дринкуотера выкупил «Челси», который отдал за футболиста больше, чем за Н’Голо Канте — 38 млн евро. Но Дэниел так и не сумел адаптироваться в клубе Романа Абрамовича. За три сезона он провёл за синих всего 23 матча и забил один гол. Первую половину этого сезона 30-летний футболист отыграл в «Бёрнли», выйдя на поле только в двух матчах. С начала этого года Дринкуотер отправился в бирмингемскую «Астон Виллу», но и там не смог проявить себя должным образом, сыграв только в четырёх матчах АПЛ. Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на футболиста и намерен избавиться от него этим летом.

Юлиан Дракслер («ПСЖ»)

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 550 тысяч евро.



Дракслер считался одним из самых талантливых немецких футболистов. За ним охотились ведущие европейские клубы, но Юлиан выбрал «ПСЖ», который предложил ему зарплату в размере 10,2 млн евро в год. За два года выступлений в парижском клубе он провёл 93 матча, а в этом сезоне выпал из стартового состава команды Томаса Тухеля. На это повлияла травма колена, которую Дракслер получил в начале сезона. Он сыграл в 19 играх во всех турнирах и отдал семь голевых передач, так и не поразив ворота соперников.

Месут Озил («Арсенал»)

Источник: Reuters

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 800 тысяч евро.



Немецкий полузащитник проводит один из худших сезонов в карьере: 23 матча во всех турнирах, 1 гол, 3 голевые передачи. С момента возобновления чемпионата Англии в середине июня Озил не провёл ни одной игры из-за травмы спины. Один из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ не хочет уходить из «Арсенала», а намерен отработать свой контракт, который истекает следующим летом. По информации Bild, Озил уже отклонил предложение турецкого «Фенербахче», дав понять Артете, что хочет остаться в Лондоне.

Лука Йович («Реал»)

Лука Йович (слева) и Гарет Бэйл в одном из матчей. | Источник: Reuters

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 1 млн евро.



Ещё один футболист, от которого ждали более эффективной игры в этом сезоне. «Реал» приобрёл Йовича прошлым летом за 53 млн фунтов. В Мадриде надеялись, что серб сразу же начнёт проявлять свои лучшие качества, но Карим Бензема уверенно выиграл конкуренцию у серба. 22-летний Йович провёл в этом сезоне 17 матчей в Ла Лиге, забил два гола и отдал одну голевую передачу. По информации испанской газеты Marca, мадридцы уже готовы продать Йовича.

Гарет Бэйл («Реал»)

Средняя стоимость одной игры в сезоне: 1,4 млн евро.



На Бэйла обрушились с критикой не только испанские журналисты, но и болельщики «Реала», с которыми валлиец испортил отношения. В этом сезоне 31-летний футболист совсем неэффективен: за 20 матчей во всех турнирах забил три гола и отдал две голевые передачи. Мадридцы и рады бы продать валлийца, но сам Гарет хочет доработать контракт до конца. Это подтвердил и агент игрока Джонатан Барнетт, который заявил, что его клиент так же хорош, как и все футболисты «Реала». Если Бэйл доработает свой контракт до конца, сливочные за два года лишатся ещё 60 млн евро.