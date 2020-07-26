«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: составы на матч 38-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы на матч 38-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Стали известны стартовые составы на матч 38-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Морган, Джастин, Томас, Тилеманс, Ндиди, Чодури, Олбрайтон, Варди, Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Беннетт, Барнс, Грей, Джеймс, Менди, Прает, Хирст, Перес.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф,
Запасные: Ромеро, Бейи,
Встреча 38-го тура английской
«Манчестер Юнайтед», в 37 турах набрав 63 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице английской