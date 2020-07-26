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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: составы на матч 38-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 38-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Reuters

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Морган, Джастин, Томас, Тилеманс, Ндиди, Чодури, Олбрайтон, Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Беннетт, Барнс, Грей, Джеймс, Менди, Прает, Хирст, Перес.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Уильямс, Магуайр, Матич, Погба, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд, Гринвуд.

Запасные: Ромеро, Бейи, Фосу-Менса, Джеймс, Лингард, Мата, Мактоминай, Фред, Игало.

Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Начало — в 18:00 мск.

«Манчестер Юнайтед», в 37 турах набрав 63 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (62) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно завоевавший чемпионский титул.

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