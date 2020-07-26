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18:48 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы разгромили «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси по футболу

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня завершается программа 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом сегодняшнем матче минский «Энергетик-БГУ» принимал в Молодечно жодинское «Торпедо-БелАЗ» и проиграл с крупным счетом 1:4.

Также сегодня солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Минском».

Результаты остальных матчей 19-го тура: «Рух» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 3:3, «Витебск» — «Слуцк» — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно) — 0:1.

Турнирное положение: «Шахтер» (Солигорск) — 34 очка (18 матчей), БАТЭ (Борисов) — 34 (18), «Неман» (Гродно) — 34 (18), «Динамо» (Минск) — 30 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (19), «Витебск» — 29 (19), «Динамо» (Брест) — 26 (17), «Рух» (Брест) — 26 (19), «Ислочь» (Минский район) — 26 (19), «Славия» (Мозырь) — 23 (18), «Слуцк» — 21 (18), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (16), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей.

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