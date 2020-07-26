Жодинские торпедовцы разгромили «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси по футболу

В первом сегодняшнем матче минский «Энергетик-БГУ» принимал в Молодечно жодинское «Торпедо-БелАЗ» и проиграл с крупным счетом 1:4.

Также сегодня солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи», футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с «Минском».