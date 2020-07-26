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20:44 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ разгромили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ одержали крупную победу над «Минском» — 6:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» хозяева дважды поразили ворота соперников — на 5-й минуте Максим Скавыш открыл счет, а незадолго до перерыва отличился капитан команды Игорь Стасевич. Во второй половине игры Дмитрий Бага забил третий мяч в ворота Сергея Веремко, затем Максим Скавыш оформил голевой дубль, а потом Станислав Драгун и Евгений Яблонский довели дело до полного разгрома.

В последнем поединке этого тура солигорский «Шахтер» примет на своем стадионе «Смолевичи».

Результаты остальных матчей 19-го тура: «Рух» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 3:3, «Витебск» — «Слуцк» — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) — 2:0, «Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно) — 0:1, «Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:4.

Турнирное положение: БАТЭ — 37 очков (19 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 34 (18), «Неман» (Гродно) — 34 (18), «Динамо» (Минск) — 30 (19), «Торпедо-БелАЗ» — 30 (19), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 29 (19), «Витебск» — 29 (19), «Динамо» (Брест) — 26 (17), «Рух» (Брест) — 26 (19), «Ислочь» (Минский район) — 26 (19), «Славия» (Мозырь) — 23 (18), «Слуцк» — 21 (18), «Городея» — 19 (19), «Минск» — 18 (17), «Смолевичи» — 14 (17), «Белшина» (Бобруйск) — 10 (19).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев, забивший десять мячей.

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БАТЭ
6:0
Первый тайм: 0:0
Минск
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