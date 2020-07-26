Футболисты БАТЭ разгромили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи на поле «Борисов-Арены» хозяева дважды поразили ворота соперников — на 5-й минуте Максим Скавыш открыл счет, а незадолго до перерыва отличился капитан команды Игорь Стасевич. Во второй половине игры Дмитрий Бага забил третий мяч в ворота Сергея Веремко, затем Максим Скавыш оформил голевой дубль, а потом Станислав Драгун и Евгений Яблонский довели дело до полного разгрома.