«МЮ» и «Челси» вышли-таки в Лигу чемпионов. У «Лестера» не будет еще одной сказки

Перед последним туром АПЛ была безумная интрига за место в Лиге чемпионов. У «МЮ» и «Челси» по 63 очка, но «Юнайтед» выше по доп показателям. Есть еще и «Лестер» у которого всего на балл меньше — 62. Притом «лисы» и «МЮ» рубились друг с другом. «Челси» — с «Вулверхэмптоном».

Раскладов было миллион — любая из трех команд могла как попасть в Лигу чемпионов, так и закончить сезон на 5-м месте. И остаться без главного турнира планеты. Для «Челси» и «МЮ» все выглядело просто — надо не проиграть, и ЛЧ в кармане. 3-е или 4-е место, но не ниже. А вот «Лестеру», понятно, нужно было побеждать «Юнайтед». Топовый сюжет!

Вот составы команд на супер-развязку сезона. У «МЮ» — все ожидаемо. Идеальный на сегодня ростер, четверка нападения Гринвуд-Марсьяль-Бруно-Рэшфорд на месте. Брендан Роджерс оставил в запасе Харви Барнса, отжигающего в этом чемпионате. И вообще «Лестер» был настроен, прежде всего, остановить «Юнайтед» — 3 центрдефа, насыщенная опорка, фланги, думавшие о разрушении. Наконец, Лэмпард против «Вулвс» доверился Пулишичу, который устроил шоу с «Ливерпулем» на неделе.

«Лестер» с «МЮ» в первом тайме не развлекали болельщиков по всему миру. Максимум стыков и плотности — минимум моментов. Команда Роджерса понимала, что нельзя давать разогнаться Рэшфорду и Ко. Иначе они сочинят еще больше голов на пространстве, чем «Тоттенхэм» неделю назад — тогда «Лестер» попал 0:3. Сегодня «лисы» отдали мяч «красным дьяволам», а те не создали ничего адски опасного. 58 процентов владения — а толку? Один жалкий удар в створ и один гол Бруно — но из офсайда. «Лестер» четко сдержал «МЮ» в стартовые 45 минут — но хозяевам-то этого было мало…

Тем временем «Челси» паршиво провел первый тайм с «Вулверхэмптоном». Банда Нуну играла в свой фирменный футбол — размашистое владение, прессинг в режиме нон-стоп, разрушение планов соперника. И работало — Маунт и Ко не понимали, что делать с этим «Вулверхэмптоном». И вылился такой сюжет в… 2:0 к перерыву! В пользу «Челси». Рубрика «голы из ничего вообще». Идеальный штрафной Маунта и быстрый забег Пулишич-Маунт-Жиру. И вот вам — два гола «Челси» с пометкой «Лига чемпионов».

Вообще удивительно — «Челси» в этом сезоне часто смотрелся здорово, но включал режим самоуничтожения в защите. И проигрывал. Сегодня наоборот — игра была блеклая, и вдруг «Челси» взял и забил два гола. Всего за 133 секунды! Ну, такой характер и нужен, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Играть в ней будет и «МЮ». «Лестер» провел исключительно сосредоточенный и прагматичный матч. И Варди даже разок отыскал крестовину — но кивок головой был не так опасен, как звучит. Но «МЮ» все равно дождался фэйла «Лестера» и создал пенальти за счет прессинга. Ну и двойного комбо «держи по ногам» от Моргана и Эванса. Жертва — Антони Марсьяль. Но француз не против — на 69-й минуте Бруно с чистейшего пенальти (VAR провел расследование) отправил «Юнайтед» в Лигу чемпионов. А «Лестеру» оставил всего лишь Лигу Европы.

Несмотря на крутейший сезон «лис», ЛЕ для них — действительно «всего лишь». Не так давно «Лестер» уверенно шел третьим и, казалось, обеспечил себе вторую в истории Лигу чемпионов. Но питомцы Роджерса откровенно завалили концовку сезона. А вот «Челси» и особенно «МЮ» — разыгрались. «Красные дьяволы» не проиграли 14 матчей АПЛ подряд.

Напоследок «Лестер» совсем психанул — Эванс получил карточку за жуткий подкат, а Шмейхель пошел в обводку на Лингарда и привез еще и второй гол. 0:2 — мир очистился настолько, что даже Джесси Лингард снова забивает в АПЛ.

«Челси» без особых проблем довел игру с «Вулвс» до победы — 2:0. Учитывая, как здорово «синие» закупились на рынке (Зиеш, Вернер, возможно, Хаверц), — они и в ЛЧ могут пошуметь. Ну, а «МЮ» Сульшера в главном турнире мире тоже — самое место. При всем уважении к шикарному «Лестеру». В итоге от АПЛ в ЛЧ — «Ливерпуль», «Ман Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Только топ-клубы — без сенсаций.