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21:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Давид Де Хеа установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу сухих матчей

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа установил рекорд клуба по количеству сухих матчей в английской Премьер-лиге.

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Источник: Reuters

Встреча 38-го тура Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:0) стала для Де Хеа 113-й без пропущенных мячей. По этому показателю он обошёл датчанина Петера Шмейхеля (112).

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний испанец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 36 мячей и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

«Манчестер Юнайтед» финишировал на 3-м месте в АПЛ и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.

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