Давид Де Хеа установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу сухих матчей
Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа установил рекорд клуба по количеству сухих матчей в английской
Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа установил рекорд клуба по количеству сухих матчей в английской
Встреча 38-го тура
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний испанец принял участие в 38 матчах английской
«Манчестер Юнайтед» финишировал на 3-м месте в АПЛ и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.